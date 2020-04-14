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Заражено — 1 925 224 (в РФ — 18 328), смертей — 119 702. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
В Москве скончались еще 13 человек с коронавирусом. Самой молодой пациентке было 29 лет
В Москве умерли еще 13 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Все они попали в больницу с двусторонней пневмонией, среди новых жертв коронавируса — граждане в возрасте от 29 до 80 лет. Многие страдали сопутствующими заболеваниями, среди которых хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз и сахарный диабет. У 29-летней пациентки был синдром Дауна.
Таким образом, в Москве с подтвержденным COVID-19 скончались уже 95 человек. В столице сложилась наиболее серьезная эпидемиологическая ситуация: власти предположили, что в городе может возникнуть дефицит больничных коек. Чтобы избежать этого, еще 24 московских стационара будут перепрофилированы для больных с коронавирусом.
Всего в России уже более 18 тысяч заболевших, из них 11,5 тысяч — в Москве. По всей стране 1470 человек выздоровели.
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