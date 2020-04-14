В Москве скончались еще 13 человек с коронавирусом. Самой молодой пациентке было 29 лет 

В Москве умерли еще 13 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Все они попали в больницу с двусторонней пневмонией, среди новых жертв коронавируса — граждане в возрасте от 29 до 80 лет. Многие страдали сопутствующими заболеваниями, среди которых хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз и сахарный диабет. У 29-летней пациентки был синдром Дауна.

Таким образом, в Москве с подтвержденным COVID-19 скончались уже 95 человек. В столице сложилась наиболее серьезная эпидемиологическая ситуация: власти предположили, что в городе может возникнуть дефицит больничных коек. Чтобы избежать этого, еще 24 московских стационара будут перепрофилированы для больных с коронавирусом.

Всего в России уже более 18 тысяч заболевших, из них 11,5 тысяч — в Москве. По всей стране 1470 человек выздоровели.