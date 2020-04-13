Расследовать убийство знакомых фигурантов дела «Сети» поручили следователю, который искал заказчиков убийства Анны Политковской

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследование убийства знакомых фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) Екатерины Левченко и Артема Дорофеева из Пензы полковнику Сергею Солонкину. Об этом сообщает «Медуза».

В феврале прошлого года стало известно, что старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК России Солонкин был назначен ответственным за поиск заказчиков убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. До этого семью журналистки и адвокатов не информировали ни о составе следственной группы, ни о проведенных следственных действиях.

До 2017 года Солонкин работал в следственном отделе в Павловском Посаде, в 2016 году его лучшим следователем Подмосковья. После 2017 года и до перехода в центральный аппарат СК он возглавлял следственный отдел города Ногинска.

В начале апреля Алексей Михальчик, адвокат семьи Левченко и семьи Дорофеева, рассказывал, что с 16 марта не мог получить доступ к материалам дела и узнать о назначении следователя. По словам родителей убитых, им на тот момент ничего не было известно о проведенных следствием действиях.

По информации источников «Медузы», рязанские следователи один раз обращались в пензенские СК и ФСБ по поводу убийства молодых людей. Однако в последней им «ничего интересного» не рассказали. Издание утверждает, что признавшегося журналистам в причастности к преступлению Алексея Полтавца следователи до сих пор не пытались допросить. При этом корреспонденты «Медузы» передали правоохранителям контакты его адвоката еще в марте.

Ранее «Медуза» опубликовала расследование, в котором рассказывается об исчезновении в 2017 году Левченко и Дорофеева, чье тело с признаками насильственной смерти впоследствии нашли под Рязанью. Труп девушки же обнаружили только в марте 2020 года, после публикации материала.

Издание утверждает, что молодые люди были знакомы с некоторыми фигурантами дела «Сети», и те могут быть причастны к их убийству. Адвокаты обвиняемых по делу «Сети» отрицают возможную связь своих подзащитных с убийством.