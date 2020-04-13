Больница РЖД открыла прием тяжелобольных пациентов с коронавирусом после пяти дней карантина

В Москве сегодня в 21:00 после пяти дней официального закрытия на карантин открылась для приема тяжелых (с различными осложнениями) больных коронавирусом Больница РЖД на Волоколамском шоссе (ЧУЗ «ЦКБ РЖД-Медицина»).

Эпидемия началась после того, как в конце марта — начале апреля по распоряжению главврача Рафика Шабурова сюда были помещены двое пациентов с коронавирусом, один из которых 8 апреля скончался, а второй был переведен в больницу Склифосовского. Первыми заразились реаниматологи, в их числе главный реаниматолог РЖД, профессор Эдуард Николаенко, сейчас он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

9 апреля Управление Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту выдало директору ЦКБ РЖД предписание о закрытии на карантин, в котором указывалось на экстренные извещения и внеочередные донесения о заболевании коронавирусом в отношении пяти врачей и санитарки, хирургов, а также врача-лаборанта клинико-диагностической лаборатории (все фамилии и реквизиты документа есть в распоряжении «Новой»).

По сведениям врачей заболевших на сегодняшний день уже значительно больше, так как в больнице общая вентиляция и нет необходимых средств защиты. В частности, есть несколько больных в отделениях урологии и других, хотя большинство из них переносит заболевание в легкой форме.

По жалобе врачей в больницу приезжал генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозеров, который подтвердил, что, несмотря на угрозы распространения инфекции коронавируса, больница будет открыта как инфекционная.

Страх перед заражением вынудил многих врачей и медсестер срочно уволиться. Так, реаниматологов пришлось переводить из отдельного филиала больницы РЖД, но персонала все равно не хватает. Врачи считают, что их и медсестер, как и необходимых условий и средств, не хватит для обслуживания тяжелых больных — «умирашек». Они уверены, что по факту это будет морг, а после карантина больница на Волоколамском шоссе скорее всего будет просто закрыта.