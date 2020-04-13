Правительство наделило Росгвардию и МЧС правом составлять протоколы за нарушение режима повышенной готовности

Премьер-министр Михаил Мишустин наделил Росгвардию и МЧС правом составлять протоколы по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (20.6.1 КоАП). Документ опубликован на портале правовой информации.

Такое же право получили должностные лица полиции и пожарных служб. Кроме того, составлять протоколы по этой статье Кодекса об административных правонарушениях смогут должностные лица «Росатома» и «Роскосмоса», уполномоченные решать задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Президент Владимир Путин 1 апреля подписал поправки к КоАП, которые ввели новую статью 20.6.1. За невыполнение требований режима повышенной готовности она предусматривает штрафы на сумму от одной до 50 тысяч рублей. Если в результате нарушения кто-то пострадал, то штраф может увеличиться до 50 тысяч.

Ранее президент также наделил правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части в случае распространения опасного заболевания. Сейчас режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса действует во всех регионах страны.