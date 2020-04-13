Два месяца карантина: во Франции президент продлил гражданам изоляцию до 11 мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 13 апреля выступил с обращением к народу по поводу коронавируса. Выступление началось в 20:02 — таким образом президент подчеркнул важность традиции ежедневных аплодисментов врачам (граждане аплодируют каждый день в 20:00). Макрон объявил о продлении режима карантина до 11 мая.

«Надежда возродилась, но результат еще далеко не достигнут – реанимации по-прежнему переполнены», — заявил Макрон. В течение следующих четырех недель «правила карантина не должны быть ни ужесточены, ни ослаблены», пообещал он. Но их надо соблюдать, чтобы 11 мая отмена карантина «стала возможной».

Обращение Макрона к французскому народу. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Макрон заявил, что 11 мая будет начало нового этапа. Постепенно будут открываться ясли и школы, однако университеты не возобновят работу раньше лета. К 11 мая правительство также подготовит меры для постепенного возобновления коммерческой деятельности. Тем не менее, любая деятельность, связанная с большим собранием людей (возобновление работы театров, кино, спортивных залов и так далее) по-прежнему будет запрещена как минимум до начала лета. Также до нового распоряжения будут оставаться закрытыми границы Франции «с неевропейскими государствами».

«Говорили, что мы недисциплинированный народ — и вуаля, мы одни из лучших по соблюдению мер карантина», — заявил французский лидер.

По традиции президент анонсирует только «главные» меры и обрисовывает общие контуры готовящихся решений. Конкретику позднее, как было и после предыдущих выступлений, должны внести профильные министры и глава правительства.

Перед выступлением, согласно утечкам от «источников из окружения» президента, было известно, что он планирует затронуть несколько ключевых вопросов по двум «направлениям»: во-первых, когда и на каких условиях возможен «выход» из карантинного режима; во-вторых, каковы экономические перспективы страны и возможно ли в связи с кризисом изменение условий труда (в частности, глава французского «союза промышленников и предпринимателей» Medef выступает за то, чтобы граждане «работали больше» на прежних финансовых условиях).

Это уже четвертое «коронавирусное» обращение президента Макрона к нации. Во время первого обращения президент объявил о введении со следующего дня, 17 марта, во Франции карантина на две недели. Позднее карантин был продлен до 15 апреля.

Сегодняшнее обращение изначально планировалось на 9 апреля, но в последний момент Елисейский дворец объявил о переносе: президенту понадобилось дополнительное время для консультаций. Кроме того, сегодня более подходящая дата с точки зрения символов: во Франции праздничный день — пасхальный понедельник.

Наконец, в последние дни стала намечаться «положительная динамика»: каждый день число новых заболевших хоть ненамного, но снижалось. В течение «выигранных» из-за переноса выступления дней Макрон успел провести дополнительные консультации с главами парламентских партий, лидерами европейских государств, представителями Научного совета COVID-19.

Кроме того, Макрон побывал в Марселе и встретился с Дидье Раультом, главой Средиземноморского института инфекционных заболеваний, который выступает за использование хлорохина (средства от малярии) для борьбы с коронавирусом. Как сообщили перед выступлением источники AFP в Елисейском дворце, с этим ученым президент в последнее время «общается почти ежедневно».

Во Франции, согласно последним данным, коронавирус выявили почти у 98 тысяч человек, умерли 14967 пациентов. Страна занимает пятое место в мире по числу жертв COVID-19.