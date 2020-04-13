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Два месяца карантина: во Франции президент продлил гражданам изоляцию до 11 мая
Юрий Сафроновобозреватель «Новой», журналист RFI, Париж
Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 13 апреля выступил с обращением к народу по поводу коронавируса. Выступление началось в 20:02 — таким образом президент подчеркнул важность традиции ежедневных аплодисментов врачам (граждане аплодируют каждый день в 20:00). Макрон объявил о продлении режима карантина до 11 мая.
«Надежда возродилась, но результат еще далеко не достигнут – реанимации по-прежнему переполнены», — заявил Макрон. В течение следующих четырех недель «правила карантина не должны быть ни ужесточены, ни ослаблены», пообещал он. Но их надо соблюдать, чтобы 11 мая отмена карантина «стала возможной».
Макрон заявил, что 11 мая будет начало нового этапа. Постепенно будут открываться ясли и школы, однако университеты не возобновят работу раньше лета. К 11 мая правительство также подготовит меры для постепенного возобновления коммерческой деятельности. Тем не менее, любая деятельность, связанная с большим собранием людей (возобновление работы театров, кино, спортивных залов и так далее) по-прежнему будет запрещена как минимум до начала лета. Также до нового распоряжения будут оставаться закрытыми границы Франции «с неевропейскими государствами».
«Говорили, что мы недисциплинированный народ — и вуаля, мы одни из лучших по соблюдению мер карантина», — заявил французский лидер.
По традиции президент анонсирует только «главные» меры и обрисовывает общие контуры готовящихся решений. Конкретику позднее, как было и после предыдущих выступлений, должны внести профильные министры и глава правительства.
Перед выступлением, согласно утечкам от «источников из окружения» президента, было известно, что он планирует затронуть несколько ключевых вопросов по двум «направлениям»: во-первых, когда и на каких условиях возможен «выход» из карантинного режима; во-вторых, каковы экономические перспективы страны и возможно ли в связи с кризисом изменение условий труда (в частности, глава французского «союза промышленников и предпринимателей» Medef выступает за то, чтобы граждане «работали больше» на прежних финансовых условиях).
Это уже четвертое «коронавирусное» обращение президента Макрона к нации. Во время первого обращения президент объявил о введении со следующего дня, 17 марта, во Франции карантина на две недели. Позднее карантин был продлен до 15 апреля.
Сегодняшнее обращение изначально планировалось на 9 апреля, но в последний момент Елисейский дворец объявил о переносе: президенту понадобилось дополнительное время для консультаций. Кроме того, сегодня более подходящая дата с точки зрения символов: во Франции праздничный день — пасхальный понедельник.
Наконец, в последние дни стала намечаться «положительная динамика»: каждый день число новых заболевших хоть ненамного, но снижалось. В течение «выигранных» из-за переноса выступления дней Макрон успел провести дополнительные консультации с главами парламентских партий, лидерами европейских государств, представителями Научного совета COVID-19.
Кроме того, Макрон побывал в Марселе и встретился с Дидье Раультом, главой Средиземноморского института инфекционных заболеваний, который выступает за использование хлорохина (средства от малярии) для борьбы с коронавирусом. Как сообщили перед выступлением источники AFP в Елисейском дворце, с этим ученым президент в последнее время «общается почти ежедневно».
Во Франции, согласно последним данным, коронавирус выявили почти у 98 тысяч человек, умерли 14967 пациентов. Страна занимает пятое место в мире по числу жертв COVID-19.
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