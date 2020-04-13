Пожар в Чернобыльской зоне достиг Припяти и подошел к хранилищам радиоактивных отходов

Сегодня, на десятый день пожара в Чернобыльской зоне обязательного отчуждения, огонь достиг Припяти и подошел к хранилищам радиоактивных отходов. Об этом в своем фейсбуке сообщил член Общественного совета в Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной Ярослав Емельяненко.

«Ситуация критическая. Зона пылает. Местные власти докладывают, что ситуация под контролем, но огонь захватывает новые территории. У меня два варианта: либо кабмину не доводят реальную ситуацию, либо он избрал политику замалчивания, как у советской власти в 86-м году», — заявил Емельяненко.

По его словам, огонь пылает в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», где находятся наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны и самой ЧАЭС. Чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается под ветром и уже достиг города Припять и опаснейших объектов Зоны отчуждения, отмечает Емельяненко.

Он обратился к Офису президента, непосредственно к главе Украины Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю и главе МВД Арсену Авакову с призывом рассказать гражданам о том, что в действительности сейчас происходит с пожаром.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Выгорела часть Рыжего леса, полностью уничтожены деревянные заброшенные дома в поселке городского типа Полесское (люди там не живут с 1986 года), пеплом покрыта вся территория, включая старое кладбище. Украинские правоохранители считают, что причиной возгорания стал поджог. Власти уже отчитались о задержании подозреваемого.