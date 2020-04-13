В провинции на севере Китая ввели круглосуточное патрулирование границы с Россией из-за увеличения числа завозных случаев коронавируса

В провинции Хэйлунцзян на севере Китая ввели круглосуточное патрулирование границы с Россией из-за увеличения числа завозных случаев коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на государственный телеканал CCTV.

Китайцы, которые живут и работают в России, в начале апреля начали массово возвращаться на родину через провинцию Хэйлунцзян. Коронавирус подтвердили уже более чем у сотни из них. Большинство вернулись в Китай, прилетев во Владивосток рейсом из Москвы. Затем они продолжали путь на машине или автобусе до сухопутного порта на реке Суйфэнь.

На прошлой неделе Россия и КНР уже договорились о закрытии пограничного пункта Суйфэньхэ. Прибывающих в страну через него обязали проходить карантин. Кроме того, в столице провинции, городе Харбине, ввели 28-дневный карантин для всех въезжающих.

За 12 апреля в Китае зарегистрировали 108 новых случаев заражения, 98 из них оказались завозными. При этом 49 заболевших — это те, кто въехал в Хэйлунцзян из России. Всего в провинции зафиксировали 247 завозных случаев.

По последним данным, в граничащем с Китаем Приморском крае подтверждено в общей сложности 28 случаев заболевания коронавирусом и две жертвы, два человека уже выздоровели. Еще шесть случаев заражения выявлено в Амурской области, один пациент скончался.