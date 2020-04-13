В Бурятии заражение коронавирусом подтвердилось у пяти сотрудников ФСИН

В Бурятии пятеро сотрудников ФСИН сдали положительный тест на коронавирус, сообщила на брифинге замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина. Где работали заболевшие, она не уточнила.

«Супруг работницы был в Москве, там заразился, приехал домой и цепочка продолжилась», — рассказала Кузьмина (цитата по «ВостокТелеинформ»). Сегодня утром результаты анализов пришли из Иркутска.

Бурятские паблики во «ВКонтакте» на прошлой неделе писали о том, что коронавирус якобы нашли в СИЗО-1 Улан-Удэ, из-за чего его закрыли на карантин; руководство ФСИН и обмудсмен опровергали это. При этом в бурятском Роспотребнадзоре ранее рассказывали, что вернувшийся из Москвы в Улан-Удэ неназванный мужчина создал очаг заболевания в городе.

В пресс-службе УФСИН не смогли оперативно уточнить «Новой газете», о каком учреждении идет речь. Там пообещали, что «в течение десяти минут» опубликуют пресс-релиз об этом на сайте ведомства, однако он так и не появился. В СИЗО-1 на звонки не ответили.