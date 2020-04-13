В Москве за нарушение самоизоляции впервые оштрафовали ИП и компании знакомых

Московские суды 13 апреля оштрафовали восемь жителей города за нарушение режима самоизоляции на 15 тысяч рублей каждого, рассказала «Новой газете» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. На 50 тысяч рублей также оштрафовали индивидуального предпринимателя, который 1 апреля «контактно» продавал еду на перроне Савеловского вокзала.

Среди оштрафованных москвичей впервые оказались и компании знакомых. Так, согласно опубликованным решениям, в Солцневском суде оштрафовали трех москвичей, находишихся днем 10 апреля в одном месте в 14 км от места проживания каждый. Несмотря на одинаковую фамилию Хужаев у двоих из них, в пресс-службе суда не подтвердили, что они родственники. На заседание все трое не пришли.

В Хорошевском суде в свою очередь оштрафовали трех мужчин, задержанных ночью 11 апреля в одно и то же время на набережной Москвы-реки в Хорошево-Мневниках (двое из них, как указано в решениях, уроженцы Казахстана). В Троицком районном суде оштрафовали двух мужчин; были ли они задержаны вместе, неизвестно, поскольку решения еще не были опубликованы.

Ранее московские суды выносили штрафы только жителям города, задержанным поодиночке. Всего к настоящему моменту по статье о нарушении санитарно-эпидемических правил были оштрафованы уже 22 человека: это также девять человек 7 и 9 апреля и пять человек 10-го апреля. Два протокола 13 апреля были возвращены для устранения ошибок. Сегодня сервисы мэрии начали выдавать электронные пропуска для передвижения по городу; пользователи жаловались на сбои в работе, в мэрии объясняли это атаками ботов из-за рубежа.