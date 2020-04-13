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Лукашенко пообещал, что никто в Беларуси не умрет от коронавируса

Политика

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране пока никто не умер от COVID-19 и пообещал, что эта статистика сохранится на долгое время.

«Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть», –  заявил Лукашенко (цитата по РИА Новости).

Глава государства подчеркнул, что коронавирус не был причиной смерти ни в одном летальном случае, все дело «букете хронических болезней», которые диагностировали у пациентов.

Также президент Беларуси раскритиковал российские СМИ, которые, по его мнению, предвзято освещают меры по борьбе с коронавирусом в республике.

«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней... Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», — сказал белорусский лидер. «Россиянам хотел бы сказать — этим, которые “плявузгают” — не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?» — возмутился Лукашенко.

По последним данным, в Беларуси зафиксировано 2578 случаев заболевания COVID-19, 26 пациентов скончались.

Теги:
лукашенко, беларусь, коронавирус
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