В Чечне ввели пропуска для выхода из дома. Их выдадут по одному на семью, в воскресенье выходить нельзя никому

Власти Чечни объявили о введении пропускной системы в республике с 13 апреля. Согласно заявлению спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, пропуска потребуются для каждого выхода из дома, в том числе для покупок еды и похода в аптеку.

«На одну семью — один пропуск. На нем будет указано время и дни недели для выхода из дома в пределах своего района. При этом, в воскресенье, всем без исключения, запрещается выходить из своего дома или же совершать какие-либо поездки», — сказал Даудов в ходе эфира в инстаграме (цитата по агентству «Грозный-Информ»).

Как уточнили «Чечне Сегодня» муниципальные власти, в пропуске будет указано время, когда один член семьи сможет выйти за покупками: «Пропуски имеют разграничения по времени нахождения вне дома, путем разделения по часам и дням недели, в которые разрешено выходить из дома/квартиры. Эти пропуска будут действовать только в рамках того населенного пункта, в котором он выдан».

Первыми об электронных пропусках из российских регионов начали говорить власти Москвы, однако раньше всех ее с 1 апреля ввели власти Татарстана: за передвижения без смс там уже составили больше 3300 протоколов и возбудили 11 уголовных дел.

Со 2 апреля QR-коды стали выдавать и на портале госуслуг Нижегородской области (пообещав поощрять за соблюдение «доброрублями»). В Краснодарском крае жителям, как в Китае, присваивали специальные цвета. С 13 апреля пропуска начали выдавать в Москве и Подмосковье (за их подделку в мэрии уже пригроизили уголовным преследованием), а с 14 апреля бумажные пропуска заработают в Севастополе.