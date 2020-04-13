Болеющему СМА герою публикации «Новой» Илье Рожковскому собрали деньги на лекарство

Годовалому Илье Рожковскому собрали деньги на лекарство от спинальной мышечной атрофии. Об этом «Новой газете» сообщила мама мальчика Юлия Рожковская.

«Пять минут назад сами узнали. Недостающие деньги выделил меценат. Мы знаем имя, но не можем его называть, — сказала она. — Сейчас решается вопрос о госпитализации Ильи. Должны все успеть».

Сколько именно выделил на лечение Ильи меценат, родители не раскрывают. На утро 13 апреля на счету семьи не хватало около 41 миллиона рублей. 115 миллионов рублей для мальчика собрали всей страной.

Укол препарата Zolgensma, останавливающего спинальную мышечную атрофию, Илье должны сделать до 22 апреля в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. До этого мальчику предстоит пройти обследование, а сам препарат должны доставить в Россию из Швейцарии.

Zolgensma — самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость — 2,1 млн долларов (около 156 млн рублей по текущему курсу ЦБ). Ранее собрать деньги на это лекарство удалось двум другим героям публикаций «Новой газеты» — годовалому Тимуру Дмитриенко и шестимесячной Ане Новожиловой.