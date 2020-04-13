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Роскомнадзор назвал проявлением цензуры удаление с YouTube обращения Путина. Видео уже восстановили
Роскомнадзор потребовал у Google объяснить, почему принадлежащий им видеохостинг YouTube удалил трансляцию первого видеообращения президента Владимира Путина из аккаунта телеканала НТВ.
Как сообщает ТАСС, в своем запросе в компанию надзорное ведомство заявило, что действия видеохостинга нарушают положение российской Конституции о запрете цензуры.
Об удалении днем 13 апреля сообщил сам телеканал НТВ, однако спустя порядка 40 минут видео уже восстановили. В российском представительстве Google объяснили инцидент технической ошибкой.
Первое обращение Путина к нации из-за пандемии проходило 25 марта. В ходе него президент объявил о «нерабочей неделе» и переносе голосования по конституционной реформе на неопределенный срок.
Теги:роскомнадзор, youtube, обращение, путин, va
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