Роскомнадзор назвал проявлением цензуры удаление с YouTube обращения Путина. Видео уже восстановили

Роскомнадзор потребовал у Google объяснить, почему принадлежащий им видеохостинг YouTube удалил трансляцию первого видеообращения президента Владимира Путина из аккаунта телеканала НТВ.

Как сообщает ТАСС, в своем запросе в компанию надзорное ведомство заявило, что действия видеохостинга нарушают положение российской Конституции о запрете цензуры.

Об удалении днем 13 апреля сообщил сам телеканал НТВ, однако спустя порядка 40 минут видео уже восстановили. В российском представительстве Google объяснили инцидент технической ошибкой.

Первое обращение Путина к нации из-за пандемии проходило 25 марта. В ходе него президент объявил о «нерабочей неделе» и переносе голосования по конституционной реформе на неопределенный срок.