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Переезжающие из-за границы на Дальний Восток крестьяне-старообрядцы получат отсрочку от армии

Общество

 

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочку от призыва получат фермеры-старообрядцы, приехавшие на Дальний Восток по программе возвращения соотечественников.

Согласно документу, с такой просьбой к Путину обратился предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Митрополит Корнилий: «Предоставлять право на получение в 2020-2025 годах отсрочки от призыва соотечественникам из числа старообрядцев, прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства в субъектах Дальневосточного федерального округа», — говорится там.

Программу по возвращению старообрядцев запустили в 2017 году, ее координатором выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Они неоднократно отчитывались о переговорах с общинами в Латинской Америке. По словам митрополита Корнилия, за последние годы туда переехали уже около 130 семей, а еще 50 готовятся к переезду в 2020 году. Вернуться согласились в том числе и порядка десяти глав общин из Бразилии и США.

Теги:
призыв, старообрядцы, путин, дальний восток, va
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