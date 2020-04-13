Путин поручил помочь небольшим кафе и ресторанам с оплатой доставки онлайн-заказов

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать варианты развития и поддержки онлайн-сервисов доставки еды. Соответствующие поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Путин также предложил членам кабмина предоставить малому и среднему бизнесу субсидии на оплату доставки в период распространения в стране коронавируса. Проработать этот вопрос и представить соответствующие предложения правительство должно будет к 15 мая. Кроме того, президент обратил внимание и на ситуацию с социально ориентированными НКО, которые помогают россиянам в период пандемии. Глава государства также распорядился их поддержать.

Эти поручения президент подготовил после встречи с предпринимателями, на которой обсуждались проблемы бизнеса, возникшие из-за коронавируса. Многие представители малого и среднего предпринимательства просили Путина о поддержке, так как они обязаны платить сотрудникам зарплату, а выручка из-за ограничительных мер у них резко упала.

Тогда же гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев предложил государству пополам разделить затраты малого бизнеса на доставку еды: 50% брало бы на себя государство, 50% — сервис доставки Delivery Club, который входит в группу компаний. Таким образом, за доставку не пришлось бы платить ни ресторанам, ни заказчикам. «Идея хорошая, безусловно, […] давайте посчитаем, сколько на сколько, может, 30% на 70%?», — сказал тогда Путин.