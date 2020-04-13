Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

В Киево-Печерской Лавре среди монахов за минувшие сутки зафиксировали 63 новых случая заболевания коронавирусом, сообщил на брифинге мэр Киева Владимир Кличко. Таким образом, в этом крупнейшем в Украине монастыре и центре паломничества уже 90 человек больны коронавирусом.

«Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания. Также подчеркиваю: решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин», — сказал Кличко.

Впрочем, «внутриведомственная» информация о карантине в Лавре впервые появилась еще 4 апреля, — верующих известили о том, что «богослужения будут проводиться в закрытом режиме, с онлайн-трансляцией, без участия прихожан и паломников». Но между собой братия продолжала общаться.

9 апреля мэр Кличко рассказывал журналистам о 30 случаях подтвержденного заболевания в монашеской среде: «Во всех помещениях проведена обработка дезинфицирующими средствами». Среди заболевших оказался и 58-летний наместник Киево-Печерской Лавры (УПЦ Московского патриархата) митрополит Павел (Лебедь), отправленный на самоизоляцию в собственный особняк.

Накануне владыка Павел резко критиковал власти за призывы ограничить проведение религиозных обрядов на период карантина, утверждая, что причащение святых тайн целительно для истинно верующих и не может им повредить. 12 апреля, в связи с ухудшением состояния здоровья, митрополит был госпитализирован в Александровскую больницу Киева — это лечебное учреждение стало базовым среди инфекционных клиник столицы.

В тот же день, в Благовещение, в Лавре скончался от коронавируса архимандрит Нектарий, сообщало со ссылкой на источники агентство ZAXID. Информацию о смерти священнослужителя, правда, без ссылки на диагноз, разместил вскоре и официальный сайт Лавры: « С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (в миру — Коваленко Александр Андреевич», — говорилось в сообщении.

Теперь городским властям предстоит оперативно выяснить, сколько именно человек — церковников и паломников — реально находится на территории Лавры. Все они будут помещены на самоизоляцию на территории монастыря.