В Архангельске подожгли синагогу. Это второе нападение за пять лет

В Архангельске расследуют поджог синагоги и находящегося с ней в одном здании еврейского культурного центра «Звезда севера». Ее подожгли ночью с помощью покрышек и горючей смеси. Пожарные остановили огонь на входе в здание, никто не пострадал.

Ровно четыре года назад, в апреле 2015 года, когда синагога еще строилась, неизвестные обстреляли ее из пневматики, выбили стекла, и, проникнув внутрь, оставили на стенах антисемитские надписи. Нападавших так и не нашли.

Год спустя здание пытались поджечь, поджигатели также остались неизвестными.