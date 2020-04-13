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В Архангельске подожгли синагогу. Это второе нападение за пять лет
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В Архангельске расследуют поджог синагоги и находящегося с ней в одном здании еврейского культурного центра «Звезда севера». Ее подожгли ночью с помощью покрышек и горючей смеси. Пожарные остановили огонь на входе в здание, никто не пострадал.
Ровно четыре года назад, в апреле 2015 года, когда синагога еще строилась, неизвестные обстреляли ее из пневматики, выбили стекла, и, проникнув внутрь, оставили на стенах антисемитские надписи. Нападавших так и не нашли.
Год спустя здание пытались поджечь, поджигатели также остались неизвестными.
Теги:иудаизм, синагога, архангельская область, архангельск, va
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