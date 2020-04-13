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В Перми у пункта переливания крови образовалась очередь после повышения выплат на питание для доноров
Александра Семеноваспециально для «Новой»
После повышения разовой компенсации на питание у Пермской краевой станции переливания крови образовалась очередь из доноров. Желающие сдать кровь ждут по два-три часа, сообщают пермские паблики в соцсетях.
С сегодняшнего дня донорам Прикамья будут выплачивать 1508 рублей, что в два раза выше той суммы, которую раньше получали в регионе примерно за 450 мл крови. В службе крови сообщили, что после вспышки пандемии коронавируса в регионе возник серьезный дефицит биоматериала.
«Уже больше двух недель приглашаем доноров, принимали по 30-40 человек за рабочий день. Активность резко возросла 9 апреля, тогда за день почти 200 человек сдали. Спасибо пермякам, стараемся работать максимально быстро! Теперь, с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий, с 14 апреля прием доноров крови будет производиться строго по записи», — рассказали в Службе крови.
Увеличить выплаты донорам крови губернатор края Дмитрий Махонин пообещал 8 апреля в качестве меры поддержки доноров на ближайшие три месяца. Разрешение на передвижение к станции переливания крови можно получить онлайн.
Со 2 апреля в Пермском крае введен режим строгой самоизоляции. Из дома не рекомендуется выходить без острой необходимости. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 15 человек выздоровело, 3 пациента с COVID-19 скончались.