В Башкирии издания по требованию Генпрокуратуры удалили новость о местах на кладбище для жертв COVID-19

Роскомнадзор после обращения Генпрокуратуры потребовал от ряда башкирских изданий удалить заметки о подготовке на кладбище тысячи мест для жертв коронавирусной инфекции. Информацию об этом журналистам в начале подтверждали на самом кладбище и в уфимской мэрии, однако вскоре там опровергли информацию.

Первым о том, что на Северном кладбище Уфы подготовлены два участка для захоронений по христианским канонам и для мусульман, а сотрудникам рекомендовали использовать средства защиты, 7 апреля сообщил «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на представителя кладбища. Вскоре информацию опубликовали и другие издания республики, а ProUfu.ru это подтвердили и в пресс-службе мэрии.

Уже на следующий день, 8 апреля, в мэрии заявили, что участки для жертв коронавируса не отводились. «Особых условий для захоронений умерших нет. Единственное условие — это закрытый гроб», — говорил тогда же глава Минздрава республики Максим Забелин. Несмотря на то, что все уфимские издания в тот же день опубликовали слова чиновников, прокуратура потребовала удалить их первые заметки как «фейковые».

Помимо «Про Уфу» и «Коммерсанта», предписания от Роскомнадзора получили также «Башинформ», «МКСЕТ», «Уфа1» и «Горобзор». В редакции «Про Уфу» отметили, что за несколько дней до публикации заметки башкирские чиновники давали угрожающие прогнозы о распространении 2019-nCOV в республике.

Так, председатель совета директоров агентства «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, который координирует в правительстве информполитику государственных СМИ, говорил о первоначальных прогнозах в «минимум 500 жертв» (вскоре писал, что после ответных мер властей «нет опасности гибели даже одного человека»). Заместительница министра здравоохранения Забелина Ирина Кононова в эфире «Эха Москвы в Уфе» говорила о том, что «по последним прогнозам» число заболевших жителей республики может дойти до 15-20 тысяч.