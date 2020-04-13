Психологи и адвокаты проведут вебинары о безопасности для женщин, испытывающих трудности в условиях карантина

Организаторы просветительского фестиваля о феминизме и свободе выбора Moscow FemFest запустили онлайн-школу для женщин, которые в условиях самоизоляции рискуют столкнуться с домашним насилием. Серию образовательных вебинаров проведут адвокаты, психологи, правозащитницы и предпринимательницы, сообщает пресс-служба фестиваля.

«По всему миру режим самоизоляции уже привел к гигантскому скачку случаев домашнего насилия: стресс обострил тлеющие конфликты, сделав и так не безопасный дом местом еще более опасным не только с физической точки зрения, но и с психологической и эмоциональной», — считают основатели проекта.

На вебинарах специалисты расскажут, как вовремя распознать потенциального агрессора и как действовать, чтобы спасти себя и близких. Также психологи поделятся советами о том, как справиться с выгоранием, находясь в замкнутом пространстве, и контролировать стресс в период кризисов. Первую лекцию, которая пройдет уже завтра, прочтут адвокат Мари Давтян и психолог Зара Арутюнян.

Как рассказала «Новой» одна из организаторов фестиваля Лола Тагаева, зрители смогут подключиться к трансляции на YouTube, где у них будет возможность задать свои вопросы спикерам. Будет вестись и трансляция в соцсетях. «Наша задача — самым удобным способом для женщин сделать так, чтобы к ним в дом пришел лучший специалист», — заявила она.

Тагаева уточнила, что в первую неделю после введения режима самоизоляции в Москве число случаев семейно-бытового насилия выросло в 3,5 раза, однако правозащитники не исключают, что их может быть и гораздо больше.

Проблема семейно-бытового насилия стала особенно актуальной после рекомендаций властей оставаться дома: после введения карантина количество жалоб от жертв домашнего насилия увеличивается во всем мире. Российские правозащитники попросили правительство защитить пострадавших от домашнего насилия в условиях самоизоляции, а «Зона права» запустила «горячую линию» для юридической помощи женщинам, оказавшимся в трудной ситуации.