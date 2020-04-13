Мосгорсуд сократил срок фигуранту «московского дела» Никите Чирцову. В ближайшие дни он выйдет на свободу

Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы фигуранту «московского дела» Никите Чирцову с года до 11 месяцев в колонии общего режима. Его «освободят по отсиженному» в ближайшие дни, рассказал «Новой газете» его адвокат Александр Борков. Сейчас он остается в СИЗО-1 Курска, куда его этапировали еще до вступления приговора в силу.

Рассмотрение апелляционной жалобы должно было состояться 23 марта, но заседание отложили из-за введения нового режима работы судов. Начиная с 18 марта судьи рассматривают только безотлагательные дела, а также выходят на слушания без присутствия слушателей и прессы. Такой режим работы судов связан с эпидемией коронавирусной инфекции и продлен как минимум до конца апреля.

6 декабря 2019 года Тверской суд столицы признал Чирцова виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Суд установил, что обвиняемый 27 июля на несогласованной акции толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка. Сразу после оглашения приговора осужденного этапировали в Курск и там поместили в СИЗО. До рассмотрения апелляции осужденного нельзя отправлять в колонию, заявил на рассмотрении апелляции адвокат Борков.

Чирцов на заседании в Тверском суде Москвы. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Уголовное дело против Чирцова было возбуждено в конце августа прошлого года. Активиста задержали в Минске местные сотрудники правоохранительных органов, которые сообщили ему, что он находится в розыске. Его выдворили из страны. Спустя несколько дней после приезда в Москву Чирцову предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

Чирцов обвинение не признал. Он отрицает, что толкнул полицейского, а его адвокаты обращают внимание на то, что пострадавший Юрий Михаленок по его же словам не испытал боли, и, кроме того, суд так и не дал определение понятию «насилие».