В России за сутки выявили больше 2,5 тысяч новых пациентов с COVID-19

В России вторые сутки подряд заражение коронавирусом подтвердилось более чем у 2 тысяч человек. Так, 12 апреля COVID-19 выявили уже у 2558 заболевших по всей стране. Всего же зарегистрировано 18328 пациентов в 82 регионах, сообщает оперативный штаб правительства.

На Москву вновь приходится почти половина новых случаев — 1355 заболевших. Из них более 50% — младше 45 лет (несовершеннолетних порядка 5%), cтарше 66 лет — вновь около 15%, рассказали в столичном штабе. Всего в Москве под наблюдением врачей остаются около 10,6 тысячи человек.

Резкий прирост произошел и в Московской области: за сутки число заболевших увеличилось почти на 500, лечение продолжают около 1750 человек. В Петербурге подтвержденных заражений COVID-19 порядка в три раза меньше — 121 новый пациент и порядка 600 активных случаев.

Обошли республику Коми и вышли в лидеры по числу заболевших Нижегородская область и Краснодарский край (в каждом из трех регионов теперь больше 200 заболевших). 12 апреля были зафиксированы 18 смертей, из них 10 в Москве. С начала вспышки же в России скончались уже 148 человек.