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Правительство выделит 50 млрд рублей на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом

Общество

 

Премьер Михаил Мишустин рассказал о том, что подписал распоряжение о выделении 50 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Такое поручение дал президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с губернаторами.

«Крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным коронавирусом», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по Интерфаксу). 

Как говорил Путин на прошлой неделе, врачи с апреля на три месяца получат надбавку в размере 80 тысяч рублей, средний персонал и врачи скорой — по 50 тысяч, младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей.

Мишустин также сообщил о выделении еще 640 миллионов на оснащение койко-мест в моногородах. Кроме того, он поручил Минздраву и главам регионов следить за тем, чтобы остальным больным оказывалась своевременная медицинская помощь, несмотря на пандемию.

Теги:
врачи, правительство, коронавирус, va
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