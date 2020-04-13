Правительство выделит 50 млрд рублей на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом

Премьер Михаил Мишустин рассказал о том, что подписал распоряжение о выделении 50 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Такое поручение дал президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с губернаторами.

«Крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным коронавирусом», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по Интерфаксу).

Как говорил Путин на прошлой неделе, врачи с апреля на три месяца получат надбавку в размере 80 тысяч рублей, средний персонал и врачи скорой — по 50 тысяч, младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей.

Мишустин также сообщил о выделении еще 640 миллионов на оснащение койко-мест в моногородах. Кроме того, он поручил Минздраву и главам регионов следить за тем, чтобы остальным больным оказывалась своевременная медицинская помощь, несмотря на пандемию.