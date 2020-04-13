Компания РЖД отменила бесплатный проезд для ветеранов из-за пандемии 

В РЖД решили временно отменить бесплатные билеты для ветеранов Великой Отечественной войны на поезда дальнего следования в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Бесплатные перевозки приостанавливаются с сегодняшнего дня: ограничения затронут участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих.

«Как социально ответственные компании, ОАО «РЖД» и АО «ФПК» принимают это непростое решение, заботясь, в первую очередь, о здоровье и безопасности ветеранов. Оформление бесплатных перевозок будет незамедлительно возобновлено после снятия всех ограничительных мер», — пообещал перевозчик.

Ранее РЖД объявила о том, что в преддверии 75-летней годовщины Победы все ветераны Великой Отечественной войны смогут получить бесплатные билеты на поезд. Из-за пандемии в компании также сокращают число курсирующих поездов, так как спрос на поездки упал с конца марта более чем на 50%. Кроме того, теперь в одно купе можно взять только два билета вместо четырех, так как это позволит соблюдать дистанцию между пассажирами не менее одного метра.