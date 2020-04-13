Глава МВД Турции подал в отставку на фоне критики из-за введения комендантского часа. Эрдоган ее не принял 

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу решил покинуть свой пост из-за проблем после введения в стране комендантского часа на фоне пандемии. Об этом глава турецкого МВД сообщил в своем твиттере.

«Ответственность за исполнение комендантского часа в выходные дни, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне», — написал он, попросив прощения у президента и граждан (цитата по ТАСС).

В пятницу турецкие власти запретили жителям 31 провинции в течение 48 часов покидать свои дома. В том числе ограничения, введенные для профилактики распространения коронавируса, коснулись Анкары, Стамбула и Антальи.

Введение комендантского часа спровоцировало огромные очереди в магазины: граждане решили закупить продукты на эти два дня, у торговых точек образовались огромные очереди. Действия главы турецкого МВД, который входит в «Партию справедливости и развития» действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, резко раскритиковали представители оппозиции.

Впрочем, президент Эрдоган отставку Сойлу не принял. Глава государства не счел достаточно веской причину ухода главы МВД и напомнил о его заслугах, в том числе, и во время ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Турции зафиксировано почти 57 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами COVID-19 стали более тысячи жителей этой страны. Во всем мире сейчас более 1,8 миллиона заболевших, более 114 тысяч человек скончались.