Новый главный редактор «Ведомостей» снял с сайта колонку с критикой Сечина

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров минувшей ночью снял с сайта издания критическую колонку экономиста Константина Сонина о главе «Роснефти» Игоре Сечине, пишет The Bell. Утром материал вернули на сайт, но после 9 часов по московскому времени он снова оказался недоступен.

Колонка под названием «Тяжелое время ответственности: чем может запомниться эпоха Игоря Сечина в "Роснефти"» была опубликована накануне около 22:00 и спустя два часа исчезла с сайта, URL стал выдавать ошибку «404». Утром заместитель главреда издания Александр Губский в своем фейсбуке сообщил, что вернул материал после того, как обнаружил его исчезновение. На момент публикации новости колонка снова была недоступна.

По словам шеф-редактора Vedomosti.ru Максима Товкайло, колонку сняли по решению и.о. главреда. «Я считаю это решение ошибочным, пытался отговорить Шмарова, но он сказал, что это его решение как главного редактора. Как и.о. главного редактора он имеет на это право», — рассказал Товкайло The Bell. Шмаров ночью отказался комментировать изданию происходящее, сославшись на неурочное время.

Шмаров занял пост и.о. глареда «Ведомостей» в конце марта — после объявления о продаже издания руководителю газеты «Наша версия» Константину Зятькову и одному из главных свидетелей обвинения по делу ЮКОСа бизнесмену Алексею Голубовичу. На первой встрече с коллективом Шмаров раскритиковал колонки некоторых пишуших для «Ведомостей» экспертов, в том числе колонки Сонина.

Через неделю Шмаров лично изменил заголовок в статье о продаже венесуэльских активов «Роснефти» на противоположный по смыслу. один из редакторов вернул прежний заголовок. На следующий день журналисты издания попросили акционеров сменить главного редактора, однако Зятков отказался делать это до утверждения нового совета директоров.