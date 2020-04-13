«Русь сидящая» обратилась в ООН с просьбой призвать Россию к расследованию бунта в иркутской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в ангарской исправительной колонии №15 в Иркутской области. Об этом в своем фейсбуке сообщил глава юридического департамента фонда Алексей Федяров.

Правозащитники просят ООН призвать Россию к расследованию смерти двоих заключенных и «чрезмерного применения силы в ИК-15», а также к оказанию срочной медпомощи пострадавшим заключенным, пишет РБК со ссылкой на текст обращения. «Русь сидящая» считает, что в ООН могут задать российскому правительству вопросы о том, кто отдал распоряжение о жестком подавлении бунта, о применении оружия, о том, было ли применение силы неизбежным и соразмерным угрозе.

Фонд призывает разобраться в причинах бунта и выяснить информацию о пострадавших заключенных и возможных погибших во время бунта. По мнению Федярова, сотрудники ФСИН должны понять, что нельзя безнаказанно избивать людей.

«Международное сообщество должно отреагировать на факты нарушений прав заключенных спецназом ФСИН», — уверен он.

Бунт в ИК-15 начался 9 апреля после того, как один из заключенных заявил об избиении сотрудником колонии и порезал вены. То же в знак протеста сделали еще несколько десятков осужденных. Правозащитники рассказывали о жестком подавлении бунта спецназом и как минимум одной жерве. Во ФСИН утверждали, что один из осужденных напал на сотрудника колонии, отказавшись от проведения личного обыска.