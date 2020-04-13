Въезд в Вязьму ограничили из-за подозрения на коронавирус у 86 сотрудников и пациентов дома-интерната для престарелых и инвалидов

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирус заподозрили у 86 человек. В связи с этим губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился ограничить въезд и выезд на территорию города, сообщается на сайте местной администрации.

Ограничение действуют с вечера 12 апреля и до конца месяца для тех, у кого нет регистрации на территории Вязьмы. Оно не касается врачей, сотрудников МЧС и других ведомств, обеспечивающих здоровье и безопасность граждан. Направляющихся в город с температурой выше 37 градусов туда не пустят и доставят в ближайшую больницу.

Коронавирус уже подтвердился у одного из сотрудников дома-интерната, подозрение на инфекцию есть еще у 86 человек. Часть работников учреждения самоизолировались дома. Проживающих в интернате разделили на две зоны: тех, у кого выявлен предварительный диагноз, изолировали от пациентов с отрицательным тестом. На коронавирус среди находящихся в интернате проверили в общей сложности 306 человек.

Всего в Смоленской области заболевание было подтверждено у 17 человек, один из них скончался. Один из пациентов уже выздоровел.