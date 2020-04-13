онлайн
Заражено — 1 853 435 (в РФ — 15 770), смертей — 114 253. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Что произошло за ночь 13 апреля. Коротко
Александра НовиковаКорреспондент
- В Москве скончались еще десять человек с коронавирусом, среди них — пациенты в возрасте от 39 до 80 лет. Как сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией, все они страдали сопутствующими заболеваниями. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения COVID-19.
- Странам ОПЕК+ удалось договориться о снижении добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Изначально стороны планировали уменьшить добычу на 10 миллионов баррелей, однако такое предложение не устроило Мексику: в этом случае стране пришлось добывать ежедневно на 400 миллионов баррелей меньше. К соглашению удалось прийти благодаря решению США дополнительно урезать суточную добычу на 250 тысяч баррелей в сутки для компенсации доли Мексики.
- В Вязьме Смоленской области власти ограничили въезд и выезд из города после того, как у коронавирус заподозрили у одного из сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов. В город теперь можно попасть только при наличии в паспорте штампа с пропиской. Медики взяли анализы более чем у 300 обитателей и сотрудников дома престарелых, COVID-19 подозревают у 86 человек.
- Правозащитники обратились в ООН с просьбой призвать Россию к расследованию бунта в иркутской ИК-15, который был жестко подавлен спецназом ФСИН. Представители благотворительного фонда помощи осужденным «Русь Сидящая» отметили в своей обращении, что случившееся связано с систематическим нарушением прав человека в российских исправительных учреждениях.
-
В Уфе коронавирус подтвердился у 52 пациентов закрытой на карантин республиканской больницы. Ранее COVID-19 посмертно выявили у пожилой женщины, которая лежала в этом медучреждении, после чего Следственный комитет начал проверку в отношении администрации больницы.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:sn, опек, москва, коронавирус
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником