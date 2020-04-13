В Москве скончались десять пациентов с коронавирусом

В Москве 12 апреля скончались десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб.

Умершим было от 39 до 80 лет. 39-летний пациент страдал гипертонией. У всех были сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые: кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в Москве увеличилось до 82. Накануне оперштаб сообщал о 1306 новых случаях заражения в столице. Почти половине новых пациентов от 18 до 45 лет, еще 3,5% заболевших — дети.

Москва стала лидером по числу заражений — с начала эпидемии в столице подтвердили более 10 тысяч случаев. Выздоровели уже 687 человек. Всего в России, по данным на утро 12 апреля, заразились 15,7 тысячи человек, больше 130 из них умерли. Из больниц выписали уже 1291 пациента.

С 15 апреля в столице начнет действовать пропускная система для поездок на личном и общественном транспорте. Оформить цифровой пропуск можно на портале mos.ru начиная с сегодняшнего дня, сервис уже запустился. Московские власти разделили пропуска на несколько типов: для работников организаций, чье присутствие на рабочем месте необходимо, для обращения за медицинской помощью и для других поездок в личных целях.