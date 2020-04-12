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Сыктывкарская епархия заявила, что готовит иск с требованием разрешить публичные богослужения

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

Сыктывкарская епархия выпустила заявление о подготовке иска к управлению Роспотребнадзора Республики Коми.  

Епархия требует признать незаконным распоряжение ведомства о закрытии храмов до 30 апреля.  В сообщении на сайте епархии прихожан также просят сообщать в юридический отдел  религиозной организации о задержаниях и  штрафах за посещение храмов.  На сайте епархии также опубликован видеоролик с изложением конспирологической теории о том, что эпидемия коронавируса — это миф, а в разрабатываемую вакцину могут быть внедрены некие чипы.

Епископ сыктывкарский Питирим Волочков также написал на своей странице «ВКонтакте», что болезни нужно побеждать колокольным звоном, а слово «коронавирус» указывает на скорую коронацию антихриста. 

Запрет на проведение публичных религиозных  обрядов и посещение храмов был введен 11 апреля постановлением  главного санитарного врача Коми Людмилы Глушковой и будет действовать до конца месяца. 

Республика Коми находится на 4 месте в России по числу инфицированных COVID-19, оно достигло 208 случаев, 3 человека умерло.

Епископ Питирим известен требованием цензурировать постановку оперы Шостаковича «Балда» по мотивам сказки Пушкина в Республиканском театре оперы и балета в Сыктывкаре, а также критикой протестов против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Теги:
коми, сыктывкар , самоизоляция, коронавирус, va
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