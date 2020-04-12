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Заражено — 1 827 144 (в РФ — 15 770), смертей — 112 410. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Сыктывкарская епархия заявила, что готовит иск с требованием разрешить публичные богослужения
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Сыктывкарская епархия выпустила заявление о подготовке иска к управлению Роспотребнадзора Республики Коми.
Епархия требует признать незаконным распоряжение ведомства о закрытии храмов до 30 апреля. В сообщении на сайте епархии прихожан также просят сообщать в юридический отдел религиозной организации о задержаниях и штрафах за посещение храмов. На сайте епархии также опубликован видеоролик с изложением конспирологической теории о том, что эпидемия коронавируса — это миф, а в разрабатываемую вакцину могут быть внедрены некие чипы.
Епископ сыктывкарский Питирим Волочков также написал на своей странице «ВКонтакте», что болезни нужно побеждать колокольным звоном, а слово «коронавирус» указывает на скорую коронацию антихриста.
Запрет на проведение публичных религиозных обрядов и посещение храмов был введен 11 апреля постановлением главного санитарного врача Коми Людмилы Глушковой и будет действовать до конца месяца.
Республика Коми находится на 4 месте в России по числу инфицированных COVID-19, оно достигло 208 случаев, 3 человека умерло.
Епископ Питирим известен требованием цензурировать постановку оперы Шостаковича «Балда» по мотивам сказки Пушкина в Республиканском театре оперы и балета в Сыктывкаре, а также критикой протестов против строительства мусорного полигона в Шиесе.