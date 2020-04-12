Служители главного храма Ростова-на-Дону устроили массовое освящение вербы. Сотни верующих пришли, несмотря на режим самоизоляции

Сотни жителей Ростова-на-Дону проигнорировали режим самоизоляции из-за коронавируса и по случаю православного празднования Входа Господня в Иерусалим массово двинулись в храмы — освящать ветки вербы. Фотографии из главного храма города —Собора Рождества Пресвятой Богородицы опубликовало местное издание «Блокнот Ростов».

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев и митрополит Ростовский и Новочекасский Меркурий распространили обращение к верующим, в котором попросили всех воздержаться от посещения храмов и «строго соблюдать режим самоизоляции». Однако, праздничные богослужения в культовых заведениях РПЦ отменены не были, поэтому часть горожан, проигнорировав запреты, направилась в сторону церковных подворий.

Примечательно, что наряды полиции, которые за минувшую неделю составили 2222 протокола о нарушении режима самоизоляции в отношении жителей области, не стали препятствовать собранию верующих у главного храма города. Очевидцы сообщают, что патрули вели себя сдержанно и не мешали горожанам дожидаться очередного выхода служителей церкви для освящения принесенных растений.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области побещали разобраться в случившемся. «По факту публикации о нарушении ограничительных мер, выразившемся в скоплении граждан, полиция проводит проверку, в ходе которой будут изучены причины и условия допущенных нарушений и будут приняты меры в соответствии с законодательством», — заявили в пресс-службе ведомства, не уточняя, будут ли приняты меры в отношении РПЦ.

Накануне главный санитарный врач Ростовской области выпустил постановление №3 «Об усилении ограничительных мероприятий», в котором содержится прямое обращение к руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий «не допускать проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей» и обеспечить «запрет доступа граждан в культовые здания».

По состоянию на полдень 12 апреля в Ростовской области зафиксировано 52 случая заболевания, из них только за последние сутки выявлено 14 новых случаев. Пять человек вылечилось, а восемь — находятся в тяжелом состоянии (трое из них подключены к аппарату ИВЛ). Среди заболевших — ребенок 5 лет.

Спустя два дня после введения в Ростовской области режима повышенной готовности к ЧС в связи с угрозой распространения коронавируса, в Донской епархии заявили, что им нечем платить зарплату сотрудникам — храмы опустели, а вслед за ними и казна митрополии. «Сотрудники — это не только священнослужители. Часто это люди с многодетными семьями. Доходы наших храмов из-за эпидемиологических мероприятий резко сокращаются. Других источников дохода у нас нет», — заявил митрополит Меркурий.

В митрополии даже обсуждалась возможность выдавать спецпропуска верующим, желающим посещать храмы. Но позже РПЦ опровергла эту информацию.

«Наши предки когда-то говорили: нужда закон меняет, — заявил накануне праздника митрополит Меркурий в совместном с губернатором видеообращении к мирянам. — Господь говорит нам: “Не суббота для человека, а человек для субботы”. А потому я обращаюсь к вам: если вы являетесь верными чадами церкви, если вы христиане не только в обрядах, но и в словах и в вере — прислушайтесь к голосу матери-церкви. Услышьте о чем смиренно просит вас митрополит, губернатор и президент. Воздержитесь от участия в церковных службах».

Пресс-секреталь главы Донской епархии Игорь Петровский, комментируя ростовским СМИ массовые мероприятия вокруг главного собора области, заявил, что в них приняло участие гораздо меньше людей, чем обычно. А сам глава митрополии, по его словам, обращаясь к пришедшим, отругал их за нарушение режима самоизоляции.

«В среднем по храмам митрополии в Вербное Воскресенье людей было в десятки раз меньше обычного. Это показатель не самой плохой дисциплины. Но даже к тем, кто пришел сегодня в собор на службу митрополит Меркурий обратился с нелицеприятным словом, обличив их в безответственном поведении, — рассказал Игорь Петровский изданию “АиФ-на Дону”. — Ему это было горько произносить, но мы сознаем, что пусть эта горечь будет от необходимости призывать народ сидеть в такие дни дома, чем от гробов погибших людей, которые понесут вереницей по нашим улицам, в случае наплевательского безнравственного отношения к проблеме. Я хочу вам также сказать, что еще более безнравственной мне видится попытка некоторых персонажей сделать церковь основным источником проблемы. Хватит кошмарить и поливать грязью наш церковный народ и нашу церковь. Если золотые купола кому-то слепят черный глаз, им нужен не окулист, а экзорцист. Хотел бы призвать провокаторов поумерить их пыл. И так всем очень тяжело и грустно.