В Москве на Курском вокзале задержали активистов, раздававших еду бездомным

В Москве на Курском вокзале задержали участников акции «Еда вместо бомб». Об этом «ОВД-Инфо» сообщили свидетели задержания.

При задержании полицейские сослались на запрет скоплений людей ив общественных местах. Участники инициативы «Еда вместо бомб» уточнили «Новой газете», что всего задержаны семь человек. Они раздавали еду, следили за дистанцией в очереди и обрабатывали руки антисептиком. Бездомных было около 30 человек.

Фото с предыдущих акций. Фото: телеграм-канал FOOD NOT BOMBS moscow

Задержанных доставили в отдел полиции по Басманному району.

обновлено 18:40 В «Еде вместо бомб» уточнили, что на активистов составили протокол по ч. 2 ст. 3.18 КоАП, по ней грозит штраф 4 тысячи рублей. Задержанных уже отпустили из ОВД.

Фото с предыдущих акций. Фото: телеграм-канал FOOD NOT BOMBS moscow

В Москве из-за ситуации с коронавирусом действует режим самоизоляции. Гражданам выходить на улицу можно лишь в случае крайней необходимости – например, в магазин, аптеку или для выгула домашних животных не дальше 100 метров от дома. С 15 апреля в столице начнет действовать пропускной режим для поездок на общественном и личном транспорте.