На челябинского депутата подали заявление в полицию из-за конфликта на входе в здание городской администрации

В Челябинске на муниципального депутата Романа Никитина подали заявление в полицию из-за его визита в администрацию Челябинска в конце марта, в ходе которой произошел конфликт. Об этом «Новой газете» сообщила его коллега Елена Вахтина.

Она отметила, что пока его в полицию никто не вызывал и повестки он не получал. По какой именно статье на депутата написали заявление — неизвестно.

Никитин 25 марта вместе с тремя жителями города пришел на прием к заместителю главы города Владимиру Шамне. На входе произошел конфликт, но впоследствии Никитин все же попал на прием к чиновнику. Депутат вел видеосъемку и, по словам Вахтиной, на записи нет оснований для заявления в полицию.

обновлено Никитин уточнил, что двери администрации все же были открыты, но через турникеты на входе охранник не пускал. Депутат протиснулся в пространство между ними и попал в здание, так же прошли все остальные.

Согласно докладной записке главы отдела по обслуживанию здания, когда группу граждан во главе с Никитиным не пустили, они оттолкнули вахтеров и прорвались внутрь. Поднявшись на третий этаж здания, депутат якобы «запугивал сотрудников секретариата и референтуры мерами правового преследования, при этом оскорблял их честь и достоинство. В адрес администрации отзывался оскорбительно, обвиняя их в воровстве и обмане». Прибывший на место наряд полиции нарушений в действиях депутата не нашел.

9 апреля в Совете депутатов Центрального района прошло заседание комитета по этике из-за инцидента. Никитину выдали письменное предупреждение о соблюдении этических правил депутата. В ходе комиссии ему сказали, что администрация Челябинска подала на него заявление в полицию.