В Брюсселе из-за массовых беспорядков задержали более 50 человек

В брюссельской коммуне Андерлехт из-за массовых беспорядков задержали 57 человек. Об этом сообщает Flandreinfo.be со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Беспорядки начались 11 апреля и продолжались ночью. Они вспыхнули из-за смерти 19-летнего юноши, нарушившего карантин. В полиции заявили, что из-за сложившейся ситуации работают в усиленном режиме.

🇧🇪 EN COURS - Des coups de feu ont été tirés quartier de Anderlecht à Bruxelles, les émeutes se poursuivent. pic.twitter.com/KWOc5dTfoV — INFO Roubaix (@inforbx) April 11, 2020

Погибший юноша в пятницу на скутере врезался в патрульную машину во время того, как пытался скрыться от другого патруля. Он скончался на месте. Пресс-секретарь брюссельской прокуратуры Виллемен Баерт заявил, что идет расследование произошедшего.

В Бельгии из-за пандемии коронавируса действует ряд ограничений на передвижение. В стране, по данным университета Хопкинса на день 12 апреля, почти 30 тысяч заболевших, 3,6 тысячи человек скончались.