Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 1 795 733 (в РФ — 15 770), смертей — 110 005. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

В Брюсселе из-за массовых беспорядков задержали более 50 человек

Общество

 

В брюссельской коммуне Андерлехт из-за массовых беспорядков задержали 57 человек. Об этом сообщает Flandreinfo.be со ссылкой на местные правоохранительные органы. 

Беспорядки начались 11 апреля и продолжались ночью. Они вспыхнули из-за смерти 19-летнего юноши, нарушившего карантин. В полиции заявили, что из-за сложившейся ситуации работают в усиленном режиме. 

Погибший юноша в пятницу на скутере врезался в патрульную машину во время того, как пытался скрыться от другого патруля. Он скончался на месте. Пресс-секретарь брюссельской прокуратуры Виллемен Баерт заявил, что идет расследование произошедшего. 

В Бельгии из-за пандемии коронавируса действует ряд ограничений на передвижение. В стране, по данным университета Хопкинса на день 12 апреля, почти 30 тысяч заболевших, 3,6 тысячи человек скончались.

Теги:
беспорядки, брюссель, задержания, em
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera