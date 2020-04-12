В Москве полицейские спасли мужчину от падения с 15 этажа и составили на него протокол за нарушение самоизоляции

В московском районе Некрасовка полицейские спасли мужчину, повисшего на карнизе окна на 15 этаже жилого дома, а затем составили на него протокол о нарушении самоизоляции. Об этом сообщает Интерфакс.

36-летний мужчина решил сделать селфи на подоконнике, но не удержался и выпал в окно, успев зацепиться за карниз. До прибытия полицейских помочь ему пыталась его подруга. Правоохранители же смогли вытянуть мужчину в квартиру. После этого его вместе с подругой доставили в опорный пункт полиции для дачи объяснений.

Впоследствии выяснилось, что он живет в соседнем доме. Из-за этого на него составили протокол о нарушении режима самоизоляции (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП).

В связи с действующими в столице ограничениями из-за коронавируса граждане могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости – например, за продуктами, в аптеку, чтобы выгулять домашних животных не дальше 100 метров от дома или вынести мусор. За нарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей. С 15 апреля в столице начнет действовать пропускная система для поездок на личном и общественном транспорте.