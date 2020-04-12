Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 1 795 733 (в РФ — 15 770), смертей — 110 005. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Заразившегося COVID-19 британского премьера Бориса Джонсона выписали из больницы

Общество

 

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого был диагностирован коронавирус, выписали из больницы. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит. 

По совету врачей Джонсон не вернется в ближайшее время к работе. Он продолжит восстановление после болезни в своем загородном доме в Чекерсе. 

О заражении коронавирусом Джонсон объявил в конце марта. Сотрудники правительства рассказывали СМИ, что вскоре после этого во время видеоконференций у него были частые приступы кашля. Сам он также жаловался на неспадающий жар. В начале апреля его госпитализировали и вскоре после этого перевели в отделение интенсивной терапии. 9 апреля Джонсон продолжил лечение в обычной палате. 

Дополняется

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
коронавирус, великобритания, джонсон, em
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera