Заразившегося COVID-19 британского премьера Бориса Джонсона выписали из больницы

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого был диагностирован коронавирус, выписали из больницы. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

По совету врачей Джонсон не вернется в ближайшее время к работе. Он продолжит восстановление после болезни в своем загородном доме в Чекерсе.

О заражении коронавирусом Джонсон объявил в конце марта. Сотрудники правительства рассказывали СМИ, что вскоре после этого во время видеоконференций у него были частые приступы кашля. Сам он также жаловался на неспадающий жар. В начале апреля его госпитализировали и вскоре после этого перевели в отделение интенсивной терапии. 9 апреля Джонсон продолжил лечение в обычной палате.

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