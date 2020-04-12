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Заражено — 1 795 733 (в РФ — 15 770), смертей — 110 005. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Заразившегося COVID-19 британского премьера Бориса Джонсона выписали из больницы
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого был диагностирован коронавирус, выписали из больницы. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.
По совету врачей Джонсон не вернется в ближайшее время к работе. Он продолжит восстановление после болезни в своем загородном доме в Чекерсе.
О заражении коронавирусом Джонсон объявил в конце марта. Сотрудники правительства рассказывали СМИ, что вскоре после этого во время видеоконференций у него были частые приступы кашля. Сам он также жаловался на неспадающий жар. В начале апреля его госпитализировали и вскоре после этого перевели в отделение интенсивной терапии. 9 апреля Джонсон продолжил лечение в обычной палате.
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