В Иркутске задержали шестерых сбежавших из психбольницы пациентов

В Иркутске полицейские задержали шестерых пациентов психиатрической больницы, сбежавших сегодня ночью. Об этом сообщило региональное управление МВД во «ВКонтакте».

Сбежавших пациентов нашли в районе реки Ушаковки (протекает в районе Иркутска и его окрестностей). В МВД сообщили, что задерживавшим их сотрудникам пришлось несколько раз преодолевать водоем вброд. Пациентов планируют сегодня вернуть в больницу.

Сбежавшим от 19 до 28 лет. При побеге они угрожали медсестре и санитару физической расправой. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об угрозе убийством в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (ч. 2 ст. 119 УК).