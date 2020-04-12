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В Иркутске задержали шестерых сбежавших из психбольницы пациентов
В Иркутске полицейские задержали шестерых пациентов психиатрической больницы, сбежавших сегодня ночью. Об этом сообщило региональное управление МВД во «ВКонтакте».
Сбежавших пациентов нашли в районе реки Ушаковки (протекает в районе Иркутска и его окрестностей). В МВД сообщили, что задерживавшим их сотрудникам пришлось несколько раз преодолевать водоем вброд. Пациентов планируют сегодня вернуть в больницу.
Сбежавшим от 19 до 28 лет. При побеге они угрожали медсестре и санитару физической расправой. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об угрозе убийством в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (ч. 2 ст. 119 УК).
Теги:задержание, иркутская область, em
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