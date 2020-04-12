В Москве мундепы оспорили использование систем видеонаблюдения при назначении штрафов за нарушение самоизоляции

Муниципальные депутаты Москвы обжаловали в Мосгорсуде поправку в столичный КоАП, позволяющую штрафовать за нарушение карантина и самоизоляции с использованием камер видеонаблюдения, а также геолокации. Об этом «Новой газете» сообщил муниципальный депутат Раменок Николай Бобринский.

Поправка вступила в силу с 1 апреля. Истцы считают, что по закону московские власти не могут сами вводить особый порядок применения административных наказаний, это нарушает федеральное законодательство. Они указывают, что назначение штрафа с использованием систем геолокации и видеонаблюдения без личного участия человека нарушает ряд прав, в том числе на ответственность и личное рассмотрение дела.

В иске отмечается, что сейчас федеральный КоАП вообще не допускает возбуждения дел по материалам распознавания лиц или геолокации. Невозможна и обработка биометрических данных, нужных для распознавания лиц, в целях защиты от чрезвычайных ситуаций.

Помимо Бобринского, иск подали главы муниципальных округов Гагаринский и Якиманка Елена Русакова и Андрей Морев, а также мундеп Юрий Рейнхиммель (Мещанский). Его направили в суд 10 апреля.

Напомним, в Москве действует режим самоизоляции для граждан – выходить можно в случае крайней необходимости, например, за продуктами, в аптеку, выбросить мусор или погулять с домашним животным не дальше 100 метров от дома. С 15 апреля в городе начнут внедрять систему спецпропусков для поездок на личном и общественном транспорте.

За 11 апреля на москвичей составили 1358 протоколов – в оперштабе пояснили, что они собирались группами или выходили на улицу без весомой причины. Также за весь период пандемии были оштрафованы 30 нарушителей карантина из числа заболевших коронавирусом.