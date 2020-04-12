В Москве составили протоколы на 18 магазинов из-за отсутствия разметки

В Москве составили первые административные протоколы на магазины из-за отсутствия разметки для того, чтобы граждане соблюдали дистанцию. Об этом рассказал оперштаб.

Нарушения нашли в 18 магазинах. Глава столичного Департамента торговли и услуг Москвы Немерюк уточнил ТАСС, что им необходимо сделать спецразметку в кратчайшие сроки.

«Крайне важно, чтобы бизнес, в первую очередь продуктовые магазины, осознанно подошли к соблюдению эпидемиологических норм, предусмотренных на период карантина. Специальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов столицы без исключений», — сказал он.

Немерюк отметил, что проверки магазинов будут проводиться постоянно. К злостным нарушителям планируют применять более жесткие меры вплоть до крупных штрафов и приостановки деятельности.

В столице для граждан действует режим самоизоляции, выходить на улицу можно лишь в случае крайней необходимости – например, в магазин, аптеку или для выгула домашних животных не дальше 100 метров от дома. С 15 апреля в столице начнут вводить спецпропуска дял передвижения на личном и общественном транспорте

За субботу на нарушителей самоизоляции, по данным оперштаба, составили 1358 протоколов. При этом в пятницу более чем на шесть часов дома покидали, согласно данным геоаналитики сотовых операторов, 3,5 млн москвичей. За весь период были оштрафованы 30 нарушителей карантина.

Москва лидирует по числу заболевших коронавирусом среди российских регионов, там выявлено 10158 случаев из 15570 по стране. Умерших с подтвержденным COVID-19 в столице 72, это тоже самый большой показатель по России.