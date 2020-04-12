онлайн
Заражено — 1 784 751 (в РФ — 15 770), смертей — 109 011. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Под Мурманском на стройке «Новатэка» введен режим ЧС из-за коронавируса
В поселении Междуречье, в 25 км от Мурманска, с ночи введен режим ЧС из-за вспышки коронавируса. Там компания «Новатэк» строит центр крупнотоннажных морских сооружений.
На стройке одновременно живут и работают от девяти до 11 тысяч вахтовиков из разных регионов России, Беларуси и Турции. Точное число заболевших строителей сейчас неизвестно. Сегодня в Мурманск вылетел спецборт МЧС, который привез специалистов и технику для оборудования мобильного госпиталя на территории стройки. Информацию о планах по его возведению подтвердил региональный оперативный штаб.
У 22 двух работников 6 апреля был выявлен COVID-19. За последние сутки в Мурманской области коронавирус подтвердился у 61 пациента, общее число инфицированных составило 128 человек.
Теги:em, мурманская область, коронавирус
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником