Под Мурманском на стройке «Новатэка» введен режим ЧС из-за коронавируса

В поселении Междуречье, в 25 км от Мурманска, с ночи введен режим ЧС из-за вспышки коронавируса. Там компания «Новатэк» строит центр крупнотоннажных морских сооружений.

На стройке одновременно живут и работают от девяти до 11 тысяч вахтовиков из разных регионов России, Беларуси и Турции. Точное число заболевших строителей сейчас неизвестно. Сегодня в Мурманск вылетел спецборт МЧС, который привез специалистов и технику для оборудования мобильного госпиталя на территории стройки. Информацию о планах по его возведению подтвердил региональный оперативный штаб.

У 22 двух работников 6 апреля был выявлен COVID-19. За последние сутки в Мурманской области коронавирус подтвердился у 61 пациента, общее число инфицированных составило 128 человек.