В Москве начнут действовать ранее «спящие» штрафы для нарушивших самоизоляцию автомобилистов

В Москве из-за режима самоизоляции начнут действовать ранее «спящие» штрафы для граждан, передвигающихся на личном транспорте. Об этом рассказал Интерфаксу депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Он отметил, что любой полицейский может остановить автомобиль и потребовать от водителя электронный пропуск для передвижения по Москве. Регулирование передвижения по столице ввел своим указом мэр Москвы Сергей Собянин.

Сотрудники Росгвардии, сообщил депутат, не могут составлять протоколы об административном нарушении. При этом у них есть возможность поинтересоваться у граждан по поводу цели перемещения.

В Москве и Подмосковье с 15 апреля начнут вводить пропускную систему для поездок на транспорте. Москвичи должны будут получить специальный код, состоящий из цифр и букв. Сделать это можно будет на сайте mos.ru, через SMS-сообщение или по телефону. В App Store и Play Market уже появилось приложение, где можно получить QR-коды. Для москвичей младше 14 лет он не нужен.