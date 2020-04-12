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В ангарской ИК-15 после бунта и пожара ввели режим ЧС

Общество

 

На территории исправительной колонии №15 Ангарска, где произошел бунт заключенных, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил РИА Новости глава Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области Олег Антипенко.

По его словам, участников бунта направили в другие колонии и СИЗО. Жилая зона не пострадала, в ходе пожара сгорела промзона.

Местные правозащитники после инцидента создали штаб, туда вошли активисты общественной организации «Сибирь без пыток». Один из организаторов Павел Глущенко попросил обращаться к ним родственников заключенных колонии за разъяснениями о произошедшем. Он добавил, что правозащитники подготовили обращение в региональное управление ФСИН и прокуратуру, попросив ведомства разобраться в произошедшем. 

Бунт в ИК-15 произошел 9 апреля, впоследствии на территории колонии случился пожар. В управлении ФСИН говорили о нападении осужденных на одного из сотрудников, сами заключенные рассказывали о применении к ним силы сотрудниками ИК. Региональное управление СК возбудило уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. 

Теги:
колония, иркутская область, бунт, режим чс
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