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Умер публицист Александр Тимофеевский-младший

Культура

 

В возрасте 61 года скончался публицист и кинокритик Александр Тимофеевский-младший. Об этом в своем фейсбуке накануне вечером рассказала писательница Татьяна Толстая. 

Причину смерти она не сообщила. 

Тимофеевский родился 14 августа 1958 года. С 1995 по 1997 годы он был постоянным обозревателем газеты «Коммерсант-daily», в 1997-м стал одним из создателей газеты «Русский телеграф». Статьи Тимофеевского публиковались также в «Московских новостях», «Столице», «Искусстве кино» и других изданиях. 

Теги:
em, критика, смерть
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