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Умер публицист Александр Тимофеевский-младший
В возрасте 61 года скончался публицист и кинокритик Александр Тимофеевский-младший. Об этом в своем фейсбуке накануне вечером рассказала писательница Татьяна Толстая.
Публицист Александр Тимофеевский умер в Москве https://t.co/QHNo2JWgAM #Тимофеевский #СМИ #кинокритика #утрата— Росбалт (@rosbaltru) April 11, 2020
Причину смерти она не сообщила.
Тимофеевский родился 14 августа 1958 года. С 1995 по 1997 годы он был постоянным обозревателем газеты «Коммерсант-daily», в 1997-м стал одним из создателей газеты «Русский телеграф». Статьи Тимофеевского публиковались также в «Московских новостях», «Столице», «Искусстве кино» и других изданиях.
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