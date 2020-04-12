Умер публицист Александр Тимофеевский-младший

В возрасте 61 года скончался публицист и кинокритик Александр Тимофеевский-младший. Об этом в своем фейсбуке накануне вечером рассказала писательница Татьяна Толстая.

Причину смерти она не сообщила.

Тимофеевский родился 14 августа 1958 года. С 1995 по 1997 годы он был постоянным обозревателем газеты «Коммерсант-daily», в 1997-м стал одним из создателей газеты «Русский телеграф». Статьи Тимофеевского публиковались также в «Московских новостях», «Столице», «Искусстве кино» и других изданиях.