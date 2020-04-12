В Москве и Подмосковье пасхальные богослужения проведут без прихожан

Богослужения в Москве и Подмосковье на Страстную седмицу и Пасху с 13 по 19 апреля пройдут без прихожан. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

В храмы будут пускать священнослужителей и людей, присутствие которых необходимо для совершения богослужений, функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций. Срок совершения богослужений без прихожан могут продлить в зависимости от эпидемиологической обстановки. Из-за ситуации верующим рекомендовали совершать молитву дома, а также участвовать в богослужениях при их видеотрансляции.

Про возможное проведение богослужений без прихожан в регионах с серьезной эпидемиологической обстановкой в РПЦ говорили накануне. Что касается всей России, там пообещали ограничить число людей, желающих прийти в храм в ночь на 19 апреля. Транслировать богослужения будут телеканалы, входящие в «Газпром медиа».

Всего на территории России зарегистрировано 15770 случаев заражения коронавирусом, из них 10158 – в Москве, 1360 – в Подмосковье. В столице скончались 72 человека с подтвержденным COVID-19, в Московской области – 18, всего по стране – 130. В Москве и Подмосковье с 15 апреля начнут вводить режим спецпропусков для выхода на улицу.