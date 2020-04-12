В России за сутки зарегистрировали более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировали 2186 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших по стране достигло 15770 человек.

Новые случаи зафиксированы в 52 российских регионах, из них 1306 в Москве, 278 — в Подмосковье, 69 — в Петербурге. Таким образом, число заболевших в столице достигло 10158 человек.

Умерли за все время пандемии в России 130 пациентов, из них за последние сутки — 24. Выздоровели 246 человек, общее число выздоровевших — 1291.

Из-за коронавируса в российских регионах действует ряд ограничений, например, выходить на улицу можно в случае крайней необходимости — за продуктами, в аптеку, выбросить мусор или чтобы погулять с домашним животным не дальше 100 метров от дома. В Москве и Подмосковье с 15 апреля начнут вводить режим спецпропусков для выхода на улицу, в Нижнем Новгороде и Татарстане он уже действует.