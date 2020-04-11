В Москве скончались еще 14 пациентов с коронавирусом

Четырнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались сегодня в Москве. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Среди них — пациенты в возрасте от 52 до 82 лет. В больницы их госпитализировали с пневмонией, у них был положительный тест на коронавирус. У скончавшихся были и сопутствующие заболевания: гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта.

Таким образом с начала распространения инфекции в столице умерли 72 человека с COVID-19, а общее число жертв по России достигло 123. Всего в стране выявлено более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксировано в Москве.