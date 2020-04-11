онлайн
Заражено — 1 771 536 (в РФ — 13 584), смертей — 108 333. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
В Москве скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались сегодня в Москве. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19.
Среди них — пациенты в возрасте от 52 до 82 лет. В больницы их госпитализировали с пневмонией, у них был положительный тест на коронавирус. У скончавшихся были и сопутствующие заболевания: гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта.
Таким образом с начала распространения инфекции в столице умерли 72 человека с COVID-19, а общее число жертв по России достигло 123. Всего в стране выявлено более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксировано в Москве.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:sn, жертвы, москва, коронавирус
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником