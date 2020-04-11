Во Франции поездку в приют за животным признали уважительной причиной для выхода из дома 

Министерство внутренних дел Франции с 16 апреля разрешило гражданам покидать свои дома, если цель их поездки — взять из приюта домашнее животное. О расширении списка уважительных причин для выхода на улицу во время карантина сообщает пресс-служба министерства.

«В полной мере заботясь о благополучии животных, правительство услышало призыв Общества защиты животных и мы нашли адекватное ситуации решение. Оно позволит соблюдать санитарные нормы и спасет жизни множества животных», — заявил глава французского МВД Кристоф Кастанер.

Чтобы забрать питомца домой, будущие владельцы должны выбрать его онлайн и явиться в приют в определенное время. Кроме того, поехать за новым другом можно будет только по одному, предварительно заполнив форму на выход из дома на сайте МВД: поездка в приют будет считаться «неотложной семейной причиной».

Сейчас во Франции введен карантин, в стране около 130 тысяч зараженных COVID-19, более 13 тысяч человек скончались. На фоне пандемии коронавируса многие приюты во Франции столкнулись с проблемами: найти новых хозяев для кошек и собак стало гораздо труднее. Кроме того, многие французы бросали своих питомцев, опасаясь, что они могут стать переносчиками инфекции. Французское Общество защиты животных предупреждало правительство, что приюты переполнены и животных придется усыплять, если ситуация не изменится.