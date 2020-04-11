«Матч ТВ» будет транслировать богослужения в пасхальную ночь 

Телеканалы, входящие в «Газпром медиа», будут транслировать православные богослужения в преддверии Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Снимать богослужения в храмы Москвы и Санкт-Петербурга отправят операторов «Матч ТВ», а транслировать видео будут входящие в холдинг каналы, среди которых ТНТ, «Пятница!», «Супер» и другие. Больше всего времени сотрудники канала проведут в церкви Александра Невского при МГИМО и храме Христа Спасителя. В Петербурге передачи будут вестись из Феодоровского собора.

Посмотреть пасхальную службу можно будет и онлайн на специально созданной странице в приложении. Кроме того, там же все желающие смогут подключиться к трансляциям католической пасхальной мессы в Ватикане и служб Армянской Апостольской церкви.

Ранее в РПЦ пообещали ограничить число прихожан, желающих прийти в храм в ночь на 19 апреля. Некоторые храмы проведут богослужения на свежем воздухе. Также представители церковного руководства не исключили, что в регионах с наиболее серьезной эпидемиологической обстановкой богослужения проведут без участия прихожан. В конце марта патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения богослужений на фоне распространения в России коронавирусной инфекции.