Московские власти обязали таксистов проверять у клиентов спецпропуска

Столичные таксисты с 15 апреля будут обязаны проверить наличие спецпропуска у клиента. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Они обязаны поверять наличие цифрового кода, если у пассажира нет такого цифрового кода, начиная с 15 апреля, то они его не повезут», — пояснил он агентству.

Глава департамента также уточнил, что специальный цифровой код понадобится и тем, кто решил воспользоваться электоросамокатом или велосипедом для передвижения по столице.

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