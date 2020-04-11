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Московские власти обязали таксистов проверять у клиентов спецпропуска
Столичные таксисты с 15 апреля будут обязаны проверить наличие спецпропуска у клиента. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Они обязаны поверять наличие цифрового кода, если у пассажира нет такого цифрового кода, начиная с 15 апреля, то они его не повезут», — пояснил он агентству.
Глава департамента также уточнил, что специальный цифровой код понадобится и тем, кто решил воспользоваться электоросамокатом или велосипедом для передвижения по столице.
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Теги:sn, спецпропуска, коронавирус, москва
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